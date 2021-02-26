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"Мир может оказаться в глобальной катастрофе": Билл Гейтс объяснил, зачем нужны инновации в здравоохранении

"Мир может оказаться в глобальной катастрофе": Билл Гейтс объяснил, зачем нужны инновации в здравоохранении
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф

Создатель Microsoft Windows Билл Гейтс обратился к правительству с просьбой добавить финансирования Национальному институту здравоохранения США и отметил, что для страны очень важны инновации. Об этом он заявил в недавнем интервью изданию MIT Technology Review.

Гейтс говорит, что для развитых стран неприемлемо применять грубые способы для развития. Он также высказал мнение, что республиканцы в Америке склонны к развитию.

"Существует много взаимодействия (между политикой и инновациями - авт.). Если вы попытаетесь сделать это с грубой силой, просто оплачивая текущие премии за чистые технологии, то экономические затраты будут гигантские и экономическое перемещение тоже. И поэтому я не верю, что даже богатая страна может пойти на такой шаг с грубой силой. Но в ближайшее время вы можете получить десятки миллиардов долларов за инновационную повестку дня. Республиканцы часто любят инновации", - отметил миллиардер.

Гейтс добавил, что сейчас обращается к властям с просьбой дать большее финансирование Национальному институту здравоохранения. Он возмущен грязными выбросами в атмосферу о которых вообще не беспокоится США. А вот Индия в отличие от Штатов начала использовать маркировку green premium. Это означает, что ресурсы и оборудование производства соответствуют определенным стандартам, которые позволяют меньше загрязнять окружающую среду и увеличивают срок эксплуатации.

"Я прошу что-то подобное для бюджета Национального института здравоохранения. Я чувствую, что это политически целесообразно, поскольку это создает высокооплачиваемые рабочие места и потому, что оно отвечает на вопрос - что, если США лишатся своих 14% глобальных выбросов? Это большое дело. А как насчет восходящего процента, который происходит от Индии, поскольку она обеспечивает базовые возможности своим гражданам?", - спросил в итоге владелец Microsoft.

Билл Гейтс сказал прямо, что если США не прекратит выбросы в атмосферу, то через 30 лет придется страдать американцам, а не индийцам, потому что у них есть забота граждан и они пользуются сейчас экологически чистыми технологиями. И вообще мир может оказаться в тот период в глобальной катастрофе.

"Я просто представляю телефонный звонок индийцам в 2050 году, когда вы говорите: "Пожалуйста, пожалуйста, постройте вдвое меньше укрытий, потому что есть же green premium. А они такие: "Что? Мы не вызвали эти выбросы ", - резюмировал Гейтс.

Напомним, владелец корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс назвал избрание Джо Байдена президентом США хорошей новостью. Миллиардер добавил, что считает также хорошим то, что молодые американцы, родившиеся после 2000 года, уже идентифицируют себя как республиканцы и демократы.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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США, Экология, Microsoft, Билл Гейтс.
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