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Билл Гейтс признался, как относится к избранию президентом США Джо Байдена

Билл Гейтс признался, как относится к избранию президентом США Джо Байдена
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф

Владелец корпорации Microsoft и филантроп Билл Гейтс назвал избрание Джо Байдена президентом США хорошей новостью. Об этом он рассказал в недавнем интервью изданию MIT Technology Review.

Миллиардер добавил, что считает также хорошим то, что молодые американцы, родившиеся после 2000 года, уже идентифицируют себя республиканцами и демократами. 

"Я оптимист. Избрание Байдена - это хорошо. Еще более обнадеживающим является то, что если вы опрашиваете молодых избирателей, милениалов, то они признают себя как республиканцами, так и демократами. Их интерес к этому вопросу очень велик", - сказал миллиардер.

Выборы в Америке Гейтс назвал "политической волей".

Напомним, основатель Microsoft считает, что в столь сложное для мира время, нужно сосредоточить внимание на некоторых из более серьезных земных проблем. Билл Гейтс не очень заинтересован в доставке людей в космос. Он считает, что миллиардеры должны обратить свое внимание на другие проблемы. К примеру, на изменение климата здесь, на Земле, а не в далеком космосе, который Илон Маск и Джефф Безос активно пытаются покорить.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Microsoft, Билл Гейтс, Джо Байден, Выборы в США.
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