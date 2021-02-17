"В отличие от Илона Маска, я не марсианин": Билл Гейтс призвал миллиардеров обратить внимание на земные проблемы

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что в столь сложное для мира время, нужно сосредоточить внимание на некоторых из более серьезных земных проблем.

Как сообщает CNBC, Билл Гейтс не очень заинтересован в доставке людей в космос. Он считает, что миллиардеры должны обратить свое внимание на другие проблемы. К примеру, на изменение климата здесь, на Земле, а не в далеком космосе, который Илон Маск и Джефф Безос активно пытаются покорить.

Также Билл Гейтс заявил, что предпочел бы эквивалентную сумму денег потратить на покупку вакцин от различных болезней для нуждающихся, спасая тем самым чьи-то жизни, чем полет в космос.

"Нам нужно заняться другими отраслями, чтобы добиться большего изменения климата" - говорит Гейтс.

Ранее, "Телеграф" писал, что Билл Гейтс назвал еще две новые угрозы, которые ждут человечество после пандемии коронавируса.