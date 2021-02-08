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Понедельник, 08.02.2021
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Не пандемией единой: Билл Гейтс сделал еще два жутких предсказания для человечества на ближайшее будущее

Не пандемией единой: Билл Гейтс сделал еще два жутких предсказания для человечества на ближайшее будущее
08:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил человечество о двух новых угрозах, которые могут появиться после окончания пандемии коронавируса, которая, по его мнению, закончится "в лучшем случае" в 2022 году.

Свои предположения предприниматель рассказал 7 февраля в интервью YouTube-каналу Veritasium.

Американский мультимиллиардер рассказал, что первой проблемой, с которой столкнуться после пандемии ковида, будет изменение климата. Гейтс отмечает, что эта угроза ежегодно будет забирать большое количество человеческих жизней, даже больше, чем при пандемии коронавируса.

Основатель Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

Вторая угроза - биотерроризм. Основатель Microsoft считает, что в мире может появиться вирус, который создадут искусственно. Поэтому вероятность столкнуться с ним будет намного выше по сравнению с естественной эпидемией.

Ранее, "Телеграф" писал, что Билл Гейтс представил свой план борьбы с новой эпидемией коронавируса, отметив, что человечество должно готовиться к борьбе с вирусом, как к войне.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Microsoft, Билл Гейтс, Предсказание.
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