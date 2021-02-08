Не пандемией единой: Билл Гейтс сделал еще два жутких предсказания для человечества на ближайшее будущее

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил человечество о двух новых угрозах, которые могут появиться после окончания пандемии коронавируса, которая, по его мнению, закончится "в лучшем случае" в 2022 году.

Свои предположения предприниматель рассказал 7 февраля в интервью YouTube-каналу Veritasium.

Американский мультимиллиардер рассказал, что первой проблемой, с которой столкнуться после пандемии ковида, будет изменение климата. Гейтс отмечает, что эта угроза ежегодно будет забирать большое количество человеческих жизней, даже больше, чем при пандемии коронавируса.

Вторая угроза - биотерроризм. Основатель Microsoft считает, что в мире может появиться вирус, который создадут искусственно. Поэтому вероятность столкнуться с ним будет намного выше по сравнению с естественной эпидемией.

Ранее, "Телеграф" писал, что Билл Гейтс представил свой план борьбы с новой эпидемией коронавируса, отметив, что человечество должно готовиться к борьбе с вирусом, как к войне.