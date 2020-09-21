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Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса

Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
Обновлено 08:30 Сегодня Телеграф
Создатель компании Microsoft и американский предприниматель Билл Гейтс считает, что эпидемия коронавируса закончится "в лучшем случае" в 2022 году.

По его словам, если в начале 2021 года будет утверждено применение вакцины, то к лету в США ситуация "начнет возвращаться в нормальное русло", а к началу 2022 года "деятельность придет в норму". Он считает, что для этого США должны помогать и другим странам. 

"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели. Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно",— сказал Гейтс в эфире Fox News.

Он не уточнил, имеет ли он в виду эпидемию в США или мире.

Напомним, ранее американский миллиардер заявил, что вакцину от коронавируса необходимо обеспечить тем, кто действительно в ней нуждается, а не тем, кто способен дороже ее купить.

Как сообщалось, по состоянию на 20 сентября количество заболевших в мире превысило 30 миллионов, более 958 тысяч человек умерли. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом (7 млн), а также по числу летальных исходов (199 тыс.).

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Все по теме:

Минздрав, Билл Гейтс, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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