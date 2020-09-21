Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире: где больше всего зараженных

В мире по состоянию на утро 21 сентября зарегистрировали 31 239 507 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

20 сентября во всем мире коронавирус обнаружили у 308 тысяч человек. Умерло в этот день 5683 пациента.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 965 065 больных, выздоровели уже 22 833 427. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 441 015, из них 61 242 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 7 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 5 миллионов жителей страны.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Больше всего больных выявили в таких странах:

США -7 004 768

Индия - 5 487 580

Бразилия - 4 544 629

Россия - 1 103 399

Перу - 768 895

Колумбия - 765 076

Мексика - 697 663

ЮАР - 661 211

Испания - 659 334

Аргентина - 631 365

В Украине количество инфицированных с начала пандемии составило 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек.