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Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире: где больше всего зараженных

Коронавирус поразил уже более 31 млн человек во всем мире: где больше всего зараженных
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф
С начала пандемии во всем в мире коронавирусом заболели 31,2 млн человек, выздоровели 22,8 млн пациентов, умерли 965 тысяч.

В мире по состоянию на утро 21 сентября зарегистрировали 31 239 507 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

20 сентября во всем мире коронавирус обнаружили у 308 тысяч человек. Умерло в этот день 5683 пациента.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 965 065 больных, выздоровели уже 22 833 427. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 441 015, из них 61 242  или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Статистика коронавируса на 21.09.2020

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 7 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 5 миллионов жителей страны.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Больше всего больных выявили в таких странах:

  • США -7 004 768

  • Индия - 5 487 580

  • Бразилия - 4 544 629

  • Россия - 1 103 399

  • Перу - 768 895

  • Колумбия - 765 076

  • Мексика - 697 663

  • ЮАР - 661 211

  • Испания - 659 334

  • Аргентина - 631 365

Статистика коронавируса на 21.09.2020

В Украине количество инфицированных с начала пандемии составило 175 678 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 557 человек, выздоровели - 77 512 человек.

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Все по теме:

Индия, Минздрав, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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