Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно

Миллиардер из США и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Одно из преимуществ 65-летия заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно", - написал он и поблагодарил ученых, участников испытаний и врачей за участие в разработке вакцины от коронавируса.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021