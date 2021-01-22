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Пятница, 22.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно

Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Миллиардер из США и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса. 

Об этом он написал у себя в Twitter. 

"Одно из преимуществ 65-летия заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно", - написал он и поблагодарил ученых, участников испытаний и врачей за участие в разработке вакцины от коронавируса. 

При этом миллиардер не указал, какой именно вакциной он привился от коронавируса. 

Отметим, что в разгар эпидемии Эболы в Африке, Гейтс спрогнозировал появление в мире новой, более опасной инфекции, которая будет передаваться по воздуху. 

В связи с этим сторонники конспирологических теорий начали распространять информацию о том, что якобы Гейтс связан с возникновением пандемии и хочет взять человечество под контроль посредством введения микрочипов через вакцины. 

Сам миллиардер неоднократно утверждал, что не имеет никакого отношения к разработке микрочипов. 

Напомним, 21 декабря вакцину от коронавируса в прямом эфире получил президент США Джо Байден

А спустя ровно месяц от COVID-19 вакцинировался актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

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Билл Гейтс, Вакцины, Коронавирус, Covid-19.
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