Предсказавший пандемию коронавируса Билл Гейтс привился от COVID-19: что известно

Миллиардер из США и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Одно из преимуществ 65-летия заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно", - написал он и поблагодарил ученых, участников испытаний и врачей за участие в разработке вакцины от коронавируса.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd — Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021

При этом миллиардер не указал, какой именно вакциной он привился от коронавируса.

Отметим, что в разгар эпидемии Эболы в Африке, Гейтс спрогнозировал появление в мире новой, более опасной инфекции, которая будет передаваться по воздуху.

В связи с этим сторонники конспирологических теорий начали распространять информацию о том, что якобы Гейтс связан с возникновением пандемии и хочет взять человечество под контроль посредством введения микрочипов через вакцины.

Сам миллиардер неоднократно утверждал, что не имеет никакого отношения к разработке микрочипов.

Напомним, 21 декабря вакцину от коронавируса в прямом эфире получил президент США Джо Байден.

А спустя ровно месяц от COVID-19 вакцинировался актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.