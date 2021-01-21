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Четверг, 21.01.2021
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73-летняя звезда "Терминатора" привился от COVID-19: "Пойдем со мной, если хочешь жить" (видео)

73-летняя звезда "Терминатора" привился от COVID-19: "Пойдем со мной, если хочешь жить" (видео)
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии, 73-летний Арнольд Шварценеггер сообщил, что привился от коронавируса. Напомним, что в октябре 2020 года мужчина перенес сложную операцию на сердце.

Процедуру вакцинирования, сделанную в Лос-Анджелесе, актер записал на видео.

В ролике Шварценеггер в маске сидит в машине на пассажирском месте, а медработник в защитном пластиковом экране быстро делает укол и накладывает пластырь. После Шварценеггер поблагодарил сотрудницу, а к поклонникам обратился знаменитой фразой из фильма "Терминатор", где актер сыграл главную роль.

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"Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если можете, присоединяйтесь ко мне и регистрируйтесь, чтобы получить вакцину. Пойдем со мной, если хочешь жить!" - написал Арнольд в соцсети Инстаграм.

 
 
 
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Стоить добавить, что ранее актер назвал идиотами людей, которые не желают носить маски во время пандемии.

Фраза из "Терминатора" на 1:57 минуте - видео:

Ранее "Телеграф" сообщал, что 73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Его дочь Кэтрин Шварценеггер и актер Крис Пратт сообщили о поле ребенка.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

Все по теме:

Арнольд Шварценеггер, Вакцины, Коронавирус, Covid-19.
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