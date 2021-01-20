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«Траурный» костюм и широкая улыбка: Мелания Трамп попрощалась со статусом первой леди

«Траурный» костюм и широкая улыбка: Мелания Трамп попрощалась со статусом первой леди
18:37 Сегодня Телеграф

Госпожа Трамп на последнюю церемонию своего супруга в качестве президента прибыла в Белый дом в наряде черного цвета. Похоже, выбором цвета одежды Мелания оплакивает завершение пребывания на посту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

Мелания продемонстрировала, что не изменила образу одной из самых модных женщин своей страны, надев дорогие дизайнерские вещи. К мрачному черному костюму Мелания подобрала туфли от Christian Louboutin и черную же сумку от Hermes Birkin из крокодиловой кожи стоимостью более чем $70 тыс.

Дональд Трамп, обращаясь к своим сторонникам, похвалил супругу, отдав должное ее «красоте, грации и популярности».

Покидая Белый дом, Мелания и Дональд Трамп ушли, держась за руки.

Напомним, после проигрыша Трампа на выборах президента США в СМИ появилась информация о том, что его супруга задумала развестись с ним. Также в сети стали замечать, что Мелания Трамп после выборов стала выглядеть более счастливой

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Ярослава Парака
Автор: Ярослава Парака
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Все по теме:

США, Белый дом, Дональд Трамп, Мелани Трамп.
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