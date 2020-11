В поведении Мелании Трамп после выборов президента США подметили любопытный момент (фото, видео)

Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США. И это еще не все плохие новости для уже экс-президента. СМИ сообщают, что его супруга, Мелания Трамп, решила подать на развод. Так ли это, пока точно не известно.

Сейчас Дональд и Мелания проводят свои последние дни в Белом Доме, который они вскоре должны уступить Джо Байдену и Джилл Байден.

Пользователи сети заметили, что в последнее время уже экс-первая леди США выглядит очень радостной. Интересно, что же является причиной такого поведения – развод или «избавление» от обязанностей первой леди?

Отметим, что на своем крайнем публичном выходе Мелания Трамп буквально светилась от счастья. Красивое пальто, новый цвет волос (перекрасилась в блондинку) и широкая улыбка украшали Меланию.

Every Thanksgiving, two turkeys compete for the title of #NationalThanksgivingTurkey. This year we welcomed Corn & Cob to the @WhiteHouse & are pleased to announce that Corn is this year’s winner!

Thank you to the @natlturkeyfed for bringing them to the @WhiteHouse. pic.twitter.com/M6JP1xGokv

— Melania Trump (@FLOTUS) November 25, 2020