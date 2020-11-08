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Мелания Трамп решила разводиться после неудачи мужа на выборах в США - СМИ

Мелания Трамп решила разводиться после неудачи мужа на выборах в США - СМИ
16:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram Melania Trump

Брак действующего президента США Дональда Трампа, который считается проигравшим на президентских выборах 2020 года, трещит по швам. Вслед за президентским креслом политик рискует потерять и жену.

Как утверждают бывшие помощники лидера США, в Белом доме Трампы спят в отдельных комнатах, а их брак был лишь формальным соглашением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет свой пост, и она сможет развестись", - рассказал экс-помощник Трампа Омаросу Маниголт-Ньюман.

 
 
 
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Отмечается, что если бы Мелания решила уйти от своего влиятельного супруга раньше, он бы "нашел способ ее наказать".

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Несмотря на слухи о разладах в семье, 50-летняя миссис Трамп утверждает, что у нее "прекрасные отношения" со своим 74-летним мужем. Между тем Трамп настаивает на том, чтобы они с супругой никогда не ссорились.

Напомним, что все члены семьи Трампа были в лагере тех, кто верил в его победу на президентских выборах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Америке опасаются, что в последние недели своего президентства Дональд Трамп может натворить много бед.

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Все по теме:

США, Выборы, Развод, Дональд Трамп, Мелания Трамп.

Автор:

Телеграф
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