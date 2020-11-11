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Стало известно, что получит Мелания Трамп в случае развода с президентом США

Стало известно, что получит Мелания Трамп в случае развода с президентом США
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

«Корабль любви» Дональда и Мелании Трамп видимо сел на мель. Западные СМИ сообщают, что первая леди США считает минуты до выезда из Белого дома, чтобы подать на развод со своим супругом.

Проигрыш Дональда Трампа в президентских выборах США видимо стал спускным крючком для Мелании, и теперь она может уйти от мужа. Судя по многочисленным публикациям в СМИ, Дональд грустить особо не будет, так как относится к супруге холодно, надменно себя ведет и изменяет.

Что же получит Мелания Трам после развода, кроме звания экс-первая леди США?

Когда Мелания выходила замуж за Дональда Трампа, она подписала выгодный для него брачный контракт, детали которого неизвестны. Однако в 2016 году, во время президентской кампании, Мелания решила его пересмотреть и изменить в свою пользу.

Юристы, занимающиеся бракоразводными процессами, уже начали считать, сколько же первая леди может получить после развода. Итак, Мелания получит:

  • Все ее активы останутся при ней.

  • Вероятно, что женщина получит около 50 миллионов долларов.

  • Общий сын Трампов Бэррон останется с матерью, которого Дональд будет обеспечивать.

  • Также за Бэрроном остается и право наследства.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что звезды "предсказали" их разрыв еще в 2019 году. Астролог  Влад Росс писал об этом еще пол года назад.

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Развод, Дональд Трамп, Мелания Трамп.

Автор:

Телеграф
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