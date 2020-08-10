Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

На свет появился первый совместный ребенок Кэтрин Шварценеггер и ее мужа, звезды фильмов "Стража Галактики" и "Мир Юрского периода" Криса Пратта.

Радостной новостью поделился Патрик Шварценеггер, брат молодой мамы: "Они в порядке. Только приобрел для нее маленький подарок". Примечательно, что подарок был обернут розовой лентой. Это наводит на мысль, что у Кэтрин и Криса появилась девочка.

Журналистам портала ET Online Патрик рассказал, что молодые родители чувствуют себя хорошо.

Ранее, отец Кэтрин, голливудский актер Арнольд Шварценеггер признавался, что очень хочет понянчиться с внуками, не собирается давить ни на кого из своих детей.

View this post on Instagram A post shared by Katherine Schwarzenegger (@katherineschwarzenegger) on Jun 21, 2020 at 7:46am PDT

Стоит отметить, для 31-летней Кэтрин это первый ребенок, а вот Крис Пратт уже воспитывает сына Джека от американской актрисы Анны Фэрис.

Как сообщалось ранее, Арнольд Шварценеггер надеется, что его дочка Кэтрин родит внука со сверхспособностями.