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Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой
Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой

Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram
На свет появился первый совместный ребенок Кэтрин Шварценеггер и ее мужа, звезды фильмов "Стража Галактики" и "Мир Юрского периода" Криса Пратта.

Радостной новостью поделился Патрик Шварценеггер, брат молодой мамы: "Они в порядке. Только приобрел для нее маленький подарок". Примечательно, что подарок был обернут розовой лентой. Это наводит на мысль, что у Кэтрин и Криса появилась девочка.

Журналистам портала ET Online Патрик рассказал, что молодые родители чувствуют себя хорошо.

Ранее, отец Кэтрин, голливудский актер Арнольд Шварценеггер признавался, что очень хочет понянчиться с внуками, не собирается давить ни на кого из своих детей.

 
 
 
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Стоит отметить, для 31-летней Кэтрин это первый ребенок, а вот Крис Пратт уже воспитывает сына Джека от американской актрисы Анны Фэрис.

Как сообщалось ранее, Арнольд Шварценеггер надеется, что его дочка Кэтрин родит внука со сверхспособностями.

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Все по теме:

Дети, Арнольд Шварценеггер, Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер.

Автор:

Телеграф
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