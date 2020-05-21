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Арнольд Шварценеггер надеется на внука со сверхспособностями

Арнольд Шварценеггер надеется на внука со сверхспособностями
21:22 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:72-летнему Арнольду Шварценеггеру не терпится стать дедушкой.

Арнольд Шварценеггер признаётся, что не может дождаться, когда на свет появится ребенок, которого сейчас вынашивает его единственная дочка - 30-летняя Кэтрин Шварценеггер.

Более того, легендарный актёр уже возлагает на внука или внучку большие надежды.

На днях во время "домашней" серии развлекательного шоу "The tonight show starring Jimmy Fallon" Шварценеггер рассказал, как он взволнован тем, что уже очень скоро его дочь должна родить первенца. "Я не могу дождаться, когда смогу поиграть с ним или с ней!" - заявил актёр.

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Хотя пол ребёнка неизвестен, Арни шутливо намекнул, что его внук имеет шансы получить в свое распоряжение "суперсилу". Дело в том, что в нём объединяются гены трёх родов: Шварценеггеров, к которому относится сам Арнольд, Кеннеди - это род жены актёра Марии Шрайвер, а также Криса Пратта - мужа Кэтрин.

В связи с этим Терминатор выразил надежду на то, что его внук или внучка смогут не только разрулить любой международный конфликт, но и справиться с каким угодно монстром "голыми руками". "Только будет плохо, если внук или внучка унаследует мой акцент, этого мы точно не хотим", - со смехом заметил актёр.

Напомним, что с Крисом Праттом, своим будущим мужем и отцом ещё не родившегося ребенка, Кэтрин начала встречаться летом 2018-го. А прошлым летом дочка Шварценеггера и Пратт сыграли свадьбу.

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Оба не скрывали, что хотели как можно скорее завести детей, и осуществление их желания не заставило себя ждать: в начале марта стало известно, что они скоро станут родителями.

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Все по теме:

Семья, Арнольд Шварценеггер, Внук, Сверхспособности, Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер.
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