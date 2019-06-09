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Дочь Шварценеггера и Звездный Лорд сыграли свадьбу

Дочь Шварценеггера и Звездный Лорд сыграли свадьбу
10:02 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт поженились.

Кэтрин Шварценеггер и Пратт связали себя узами брака в субботу, 8 июня. Папарацци сфотографировали девушку в простом облегающем белом платье со шлейфом с длинной кружевной фатой. Рядом с ней был Пратт в костюме, а также их гости.

Торжество решили отметить скромно: в кругу близких друзей и родственников в Калифорнии. Как пишет издание TMZ, свадьба звездной пары проходила на роскошном ранчо Сан Исидро возле моря.

Напомним, что перед свадебной церемонией влюбленные устроили шумную вечеринку, на которую пригласили ближайших родственников и друзей. Праздник звездная пара организовала в имении матери Кэтрин Марии Шрайвер, в Лос-Анджелесе. Вечеринка была закрыта для СМИ.

Звездный Лорд решил откровенно рассказать о своей личной жизни

О романе Криса и Кэтрин стало известно в июне 2018 года. Тогда пара пыталась тайно встречаться, однако все же засветилась на прогулке в парке. Длительное время дочь Арнольда Шварценеггера и ее избранник не комментировали слухов о романе. Однако в декабре Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер опубликовали совместные фото в сети, подтвердив информацию о романтических отношениях.

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Брак, Свадьба, Актер, Крис Пратт, Поженились, Кэтрин Шварценеггер.
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