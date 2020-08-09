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Семейная жизнь налаживается: Канье Уэст и Ким Кардашьян отправились в отпуск и станцевали флешмоб (Видео)

Семейная жизнь налаживается: Канье Уэст и Ким Кардашьян отправились в отпуск и станцевали флешмоб (Видео)
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф
Рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян отправились в отпуск в Доминиканскую Республику.

На фоне развода одна из самых скандальных пар американского шоу-бизнеса решила изолироваться на тропическом острове. Канье Уэст и Ким Кардашьян обосновались на удаленной вилле.

Звездные супруги решили спрятаться от внимания надоедливых папарацци и журналистов, чтобы спасти свой брак, отмечает портал TMZ.

Рэп-музыкант поделился забавным видео в своем Twitter, в котором он спрыгивает с багги и начинает танцевать под композицию Nightcrawlers - Put The Feeling On, к нему присоединяется старшая дочь Норт, а снимает происходящее, судя по смеху за кадром, сама Ким.

Таким образом Канье не только продемонстрировал, что ситуация в их семье налаживается, но и поучаствовал во флешмобе, который, сам того не ожидая, своим случайным роликом запустил некий Муфаса.

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Напомним, недавно инсайдеры утверждали, что светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст уже год как живут отдельно друг от друга. Проблемы в семье связывают со стремлением Канье участвовать в президентских выборах США, так как его супруга Ким Кардашьян совсем не рада таким переменам.

Также, Канье Уэст попросил прощение у Ким Кардашьян за то, что вынес на публику их личные проблемы.

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Канье Уэст, Ким Кардашьян.

Автор:

Телеграф
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