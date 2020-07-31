СМИ: Ким Кардашян и Канье Уэст не живут вместе

Инсайдеры утверждают, что светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст уже год как живут отдельно друг от друга.

С момента, как рэпер объявил о намерении баллотироваться в президенты США, его семейная жизнь с Ким Кардашьян еще пристальней попала под прицел обсуждений в СМИ.

Издание Us Weekly сообщает, что уже около года знаменитости не живут под одной крышей. Ким проживает в доме в Лос-Анджелесе с четырьмя детьми, а ее супруг все это время живет на ранчо в штате Вайоминг.

"Канье находится в Вайоминге на протяжении последнего года. За все время Ким посещала его не очень часто, примерно раз в пять недель, привозив детей увидеться. Рэпер полностью перенес свою жизнь на ранчо", – сообщают инсайдеры.

Ким Кардашян не особо хочет проводить время со своим супркгом, и оставлять с ним детей. Она считает, что то может негативно повлиять на малышей, ведь, Канье страдает от биполярного расстройства.