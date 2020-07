Подделал подписи? Канье Уэста подозревают в мошенничестве

Как сообщает портал Politico, адвокат по избирательному праву Скотт Салмон заподозрил кандидата в мошенничестве во время того, как тот подавал петицию, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси.

Для того, чтобы попасть в этот бюллетень, Канье пришлось собрать минимум 800 подписей избирателей. Но, как заметил Салмон, эти подписи оказались "ужасно плохими, почти до некоторой степени оскорбительными".

Дело в том, что 600 подписей точно оказались поддельными. Они все написаны одной рукой, что говорит о "работе" одного человека.

Democratic attorney @VoteSalmon is challenging @kanyewest's NJ presidential petition signatures. Among the many alleged problems: Signatures that appear to be from the same hand, down tot he little circle over the i https://t.co/xibr5T2uq9 pic.twitter.com/PNKZ0h7fiC

— Matt Friedman (@MattFriedmanNJ) July 29, 2020