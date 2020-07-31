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Подделал подписи? Канье Уэста подозревают в мошенничестве
Подделал подписи? Канье Уэста подозревают в мошенничестве

Подделал подписи? Канье Уэста подозревают в мошенничестве

Подделал подписи? Канье Уэста подозревают в мошенничестве
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американского рэпера обвиняют в подделке подписей избирателей. Теперь Канье Уэст может выбить из предвыборной гонки на пост президента США.

Как сообщает портал Politico, адвокат по избирательному праву Скотт Салмон заподозрил кандидата в мошенничестве во время того, как тот подавал петицию, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси.

Для того, чтобы попасть в этот бюллетень, Канье пришлось собрать минимум 800 подписей избирателей. Но, как заметил Салмон, эти подписи оказались "ужасно плохими, почти до некоторой степени оскорбительными".

Дело в том, что 600 подписей точно оказались поддельными. Они все написаны одной рукой, что говорит о "работе" одного человека.

Адвокат уже подал ходатайство в избирательный штаб. Это может сказаться на правомерность участия Канье Уэста в президентской гонке.

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Напомним, американский исполнитель, который 15 июля подал заявку на участие в президентских выборах СШАпровел свое первое предвыборное мероприятие с избирателями в городе Норт-Чарльстон штата Южная Королина.

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США, Выборы, Канье Уэст.

Автор:

Телеграф
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