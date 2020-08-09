СМИ: 41-летняя Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка

Известная канадская актриса и звезда фильма "Евровидение: История огненной саги" ждет второго ребенка. Беременную знаменитость запечатлели папарацци во время семейной прогулки.

41-летнюю киноактрису Рэйчел МакАдамс на днях застали на прогулке с двухлетним сыном, которого она родила в апреле 2018 года.

По явным изменениям в фигуре журналисты обнаружили, что звезда беременна.

Звезда "Дневника памяти" привыкла не афишировать свою личную жизнь. Так, журналисты до сих пор не знают имя 2-летнего сына актрисы.

Своего первенца Рэйчел МакАдамс родила от американского сценариста и продюсера Джейми Линдена. Но, как говорят западные СМИ, пара давно не живет вместе.

Кто отец будущего ребенка - пока неизвестно.