СМИ: 41-летняя Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка

41-летнюю киноактрису Рэйчел МакАдамс на днях застали на прогулке с двухлетним сыном, которого она родила в апреле 2018 года.
По явным изменениям в фигуре журналисты обнаружили, что звезда беременна.
Звезда "Дневника памяти" привыкла не афишировать свою личную жизнь. Так, журналисты до сих пор не знают имя 2-летнего сына актрисы.
Своего первенца Рэйчел МакАдамс родила от американского сценариста и продюсера Джейми Линдена. Но, как говорят западные СМИ, пара давно не живет вместе.
Кто отец будущего ребенка - пока неизвестно.