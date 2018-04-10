Американская актриса Рэйчел МакАдамс родила ребенка

Популярная актриса Рэйчел МакАдамс, известная ролями в фильмах "Дневник памяти" и "Клятва", впервые стала мамой.

39-летняя актриса ведет довольно скромную жизнь и оберегает своих родных от излишнего внимания прессы. Поэтому об ожидании первенца Рэйчел МакАдамс мир узнал только в феврале 2018 года, когда знаменитость находилась на последних месяцах беременности.

Пока же известно, что звезда совместно с мужем Джейми Линденом будут воспитывать мальчика. Имя ребенка пока не разглашают. Кроме этого, не сообщается и о точной дате появления мальчика на свет.

В западных СМИ предполагают, что младенец родился около месяца назад. Такие выводы сделали после фото, опубликованных в издании. На снимках новоиспеченный отец мило держит малыша на руках.