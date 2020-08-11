Мальчик или девочка: Шварценеггер и Пратт рассекретили пол и имя первенца (Фото)

Американский актер Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, обнародовали имя и пол своего первого совместного ребенка, а также выложили милую фотографию.

Новость о рождении ребенка подтвердил муж Кэтрин, актер Крис Пратт. На официальной странице актера появился черно-белый снимок с маленькими пальчиками новорожденной (да, это девочка!).

Также звезда "Стражей Галактики" рассекретил имя девочки. Малышку назвали Лила Мария.

"Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери Лайлы Марии Шварценеггер Прэтт. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно. Мы очень счастливы", - поделился своими эмоциями Пратт.

View this post on Instagram A post shared by chris pratt (@prattprattpratt) on Aug 10, 2020 at 8:42am PDT

Напомним, о том, что голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой стало известно в понедельник, 10 августа. Радостной новостью поделился Патрик Шварценеггер, брат молодой мамы.

Как сообщалось ранее, беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии.