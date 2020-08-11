Мальчик или девочка: Шварценеггер и Пратт рассекретили пол и имя первенца (Фото)

Новость о рождении ребенка подтвердил муж Кэтрин, актер Крис Пратт. На официальной странице актера появился черно-белый снимок с маленькими пальчиками новорожденной (да, это девочка!).
Также звезда "Стражей Галактики" рассекретил имя девочки. Малышку назвали Лила Мария.
"Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери Лайлы Марии Шварценеггер Прэтт. И мама, и ребенок чувствуют себя прекрасно. Мы очень счастливы", - поделился своими эмоциями Пратт.
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Напомним, о том, что голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой стало известно в понедельник, 10 августа. Радостной новостью поделился Патрик Шварценеггер, брат молодой мамы.
Как сообщалось ранее, беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии.