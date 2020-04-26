Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: Кэтрин Шварценеггер беременна

Новости шоу бизнеса:Беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии.

Вчера, 25 апреля, несмотря на карантинный режим супруги Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта осуществили совместную велопрогулку по городу Брентвуд. Папарацци удалось не только сфотографировать пару, но и раскрыть беременность дочери бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Будущее пополнение в семье подтвердило издание People.

Для велопоездки 40-летний Крис Пратт надел комфортный спортивный наряд и прикрыл лицо банданой с американским флагом. В то время его жена писательница Кэтрин выбрала лосины, кепку, солнцезащитные очки и белую футболку оверсайз, которая не смогла скрыть ее округлый живот.

Следует отметить, что в ходе карантина Кэтрин Шварценеггер осуществляла прогулки с собакой, во время которых также попадала в объектив папарацци. Для выходов она подбирала объемные наряды, которые скрывали ее стройную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram У Звёздного Лорда будет ребёночек! Кэтрин Шварценеггер, Крис Прэтт и Мария Шрайвер в Лос-Анджелесе, 25 апреля. Katherine Schwarzenegger shows off her bump on a Saturday bike ride with Chris Pratt after pregnancy news. #KatherineSchwarzenegger #ChrisPratt Публикация от (@celebs_in_touch) 25 Апр 2020 в 10:41 PDT

Стоит отметить, что будущий ребенок станет первым для Кэтрин и обеспечит Арнольду Шварценеггеру новый статус дедушки. В то время Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от первой жены американской актрисы Анны Фарис.