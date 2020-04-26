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Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: Кэтрин Шварценеггер беременна

Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: Кэтрин Шварценеггер беременна
14:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Беременность дочери Арнольда Шварценеггера рассекретили папарацци во время совместной велопрогулки супругов в Калифорнии.

Вчера, 25 апреля, несмотря на карантинный режим супруги Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта осуществили совместную велопрогулку по городу Брентвуд. Папарацци удалось не только сфотографировать пару, но и раскрыть беременность дочери бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Будущее пополнение в семье подтвердило издание People.

Для велопоездки 40-летний Крис Пратт надел комфортный спортивный наряд и прикрыл лицо банданой с американским флагом. В то время его жена писательница Кэтрин выбрала лосины, кепку, солнцезащитные очки и белую футболку оверсайз, которая не смогла скрыть ее округлый живот.

Следует отметить, что в ходе карантина Кэтрин Шварценеггер осуществляла прогулки с собакой, во время которых также попадала в объектив папарацци. Для выходов она подбирала объемные наряды, которые скрывали ее стройную фигуру.

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Стоит отметить, что будущий ребенок станет первым для Кэтрин и обеспечит Арнольду Шварценеггеру новый статус дедушки. В то время Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от первой жены американской актрисы Анны Фарис.

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Беременность, Арнольд Шварценеггер, Крис Пратт, Кэтрин Шварценеггер.
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