Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: Кэтрин Шварценеггер беременна

Вчера, 25 апреля, несмотря на карантинный режим супруги Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта осуществили совместную велопрогулку по городу Брентвуд. Папарацци удалось не только сфотографировать пару, но и раскрыть беременность дочери бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. Будущее пополнение в семье подтвердило издание People.
Для велопоездки 40-летний Крис Пратт надел комфортный спортивный наряд и прикрыл лицо банданой с американским флагом. В то время его жена писательница Кэтрин выбрала лосины, кепку, солнцезащитные очки и белую футболку оверсайз, которая не смогла скрыть ее округлый живот.
Следует отметить, что в ходе карантина Кэтрин Шварценеггер осуществляла прогулки с собакой, во время которых также попадала в объектив папарацци. Для выходов она подбирала объемные наряды, которые скрывали ее стройную фигуру.
Стоит отметить, что будущий ребенок станет первым для Кэтрин и обеспечит Арнольду Шварценеггеру новый статус дедушки. В то время Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от первой жены американской актрисы Анны Фарис.