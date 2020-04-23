Супермодель Хайди Клум удивила Сеть снимком с округлившимся животом

Новости шоу бизнеса:Внимание фолловеров привлек округлившийся живот супермодели, которая славится своими стройными формами.

Немецкая супермодель Хайди Клум удивила фанов новым снимком на своей странице в Instagram.

46-летняя знаменитость разместила фото, на котором изображена со своим супругом Томом Каулитцем — гитаристом немецкой группы Tokio Hotel, а также его братом-близнецом, солистом группы Биллом Каулитцем.

"Ужин был замечательный", — написала Клум в подписи.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_TunH8pJit/

Несмотря на то, что на снимке округлившийся живот демонстрирует не только Клум, но и братья Каулитц, в комментариях фаны отмечают, что, вероятнее всего, супермодель действительно беременна.

"Мне кажется, что она действительно беременна", "В одном из интервью она говорила, что больше не хочет детей, но, похоже, ее муж хочет!", "Точно беременна!", "Поздравляем!", — пишут в Сети.

Отметим, у Хайди Клум четверо детей: дочь Хелен Бошовен Сэмюэль от бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль, и еще одна дочь Лу Сулола Сэмюэль от экс-супруга Сила.

Клум и Каулитц поженились в феврале 2019 года, через год после начала романа. У Каулитца нет детей от прошлых отношений.