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NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
11:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Настя Каменских дала несколько советов, которые помогут лучше понимать дорогих сердцу людей и наладить отношения с ними.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в своем видеоблоге поделилась секретами крепких отношений и отметила, что в отношениях нужно не только отдавать, но и получать.

Отношения с близкими людьми – это самый ценный дар, который есть в нашей жизни и который необходимо беречь. Мы часто делаем больно тем, кого любим, даже не задумываясь над этим. А взамен ждем заботливого отношения, понимания и поддержки. 

Над отношениями с близкими людьми нужно много работать, но сначала необходимо разобраться в них и определить пробелы. 

 
 
 
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⠀ Сегодня день наполнения жизни добром и позитивом. Ни для кого не секрет, что для гармонии отношений, как и в других сферах жизни, очень важен баланс, в том числе и в наполнении добром Итак: 1. Делаем табличку: пишем список близких людей и по каждому из них напишем: что он любит, какой цвет, какую еду, о чем мечтает, что бы хотел получить на ближайший праздник, День рождения или на Новый год, что загадывает каждый вечер. Эта практика прояснит, насколько хорошо мы знаем своих близких, насколько внимательно к ним относимся. 2. Если вы обнаружите пробелы, их нужно заполнить: поговорите с близкими во время ужина или за чашкой чая/кофе. А если окажется, что вы все знаете - это прекрасно. Подумайте, какой подарок вы можете сделать прямо сегодня. Не обязательно что-то покупать, это даже не обязательно должна быть вещь. Лучше всего, чтобы это были эмоции, прекрасные воспоминания, чай/кофе в постель, любимое блюдо на ужин, совместное времяпровождение, тёплые слова. 3. Далее напишите по отдельности имя каждого вашего близкого и запишите, какие у вас сейчас отношения и во второй колонке - какими вы хотели бы, чтобы эти отношения были. А в третьей запишите, какие лично ваши 3-5 действий смогут улучшить ваши отношения с этим конкретным человеком. 4. Конечно, в любых отношениях важно не только отдавать, но и получать. Ведь это закон баланса. Всегда начните с себя, но если вдруг вы понимаете, что вам не хватает чего-то в отношениях - попросите то, что вы бы хотели получить от человека (но ваше желание должно быть соизмеримо с возможностями). Может, если вы каждый день готовите завтраки, обеды и ужины, вам было бы приятно получить чашку кофе в постель в выходной день! 5. Поговорите с этим человеком, очень мягко и спокойно: что он очень важен и дорог вам вы были бы очень ему благодарны, если ⠀ Все мы по-разному смотрим на мир и чтобы донести что-то другому человеку, нужно быть эмпатичным, то есть чувствовать других людей, уважать их эмоции и настроение. И не стесняйтесь говорить о чувствах, раскройтесь перед своими близкими и они раскроются вам навстречу. Желаю вам любви и баланса в жизни И обязательно наполняйтесь сегодня желтым! #жизньвстилеNK

Публикация от Настя Каменских (@nkblog)

Советы для укрепления отношений от Насти Каменских

Пишем список близких людей. После этого возле каждого имени указываем: что он любит, какой цвет, какую еду, о чем мечтает, что бы хотел получить на ближайший праздник, о чем думает перед сном.

Если есть какие-то пробелы, то необходимо заполнить их. Поговорите с близкими за ужином или за чашечкой ароматного кофе. Если все знаете – это прекрасно. Подумайте, какой подарок можете сделать для этого человека просто сегодня. Не обязательно что-то покупать. Лучше всего подарить эмоции, прекрасные воспоминания, совместное времяпрепровождение, теплые слова.

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Напишите отдельно имя каждого близкого человека и укажите, какие у вас отношения сейчас и какие вы бы хотели, чтобы были. Определите, что вы можете сделать для их улучшения.

В любых взаимоотношениях трудно не только отдавать, но и получать. Всегда начните с себя, но если вдруг вы поймете, что чего-то не хватает, то попросите это у человека. Возможно, если вы ежедневно готовите завтраки, обеды и ужины, то вам было бы приятно получить чашечку кофе в постель в выходной день.

Поговорите с этим человеком. Сделайте это мягко и спокойно. Расскажите, что он очень важен и дорог для вас.

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Все по теме:

Отношения, Знаменитости, Настя Каменских, Крепкие отношения, НК.
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