Ольга Сумская второй раз стала бабушкой

Новости шоу бизнеса:Пол ребенка пока не раскрывается. Малыш появился на свет 21 апреля.

Актриса Ольга Сумская похвасталась, что стала бабушкой во второй раз. Дочь Сумской родила 21 апреля.

29-летняя Антонина Паперная, дочь актрисы, родила второго ребенка. Об этом Ольга Сумская сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Поздравляю, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Люблю вас!", — написала Сумская.

Она опубликовала серию фото, на которых запечатлены ее дочь и ее супруг, российский актер Владимир Яглыч.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_Rz1fspQUE/

Муж Тони, Владимир Яглыч, опубликовал в соцсети кадр из мультипликационного фильма Король лев.

У Паперной и Яглыча уже есть ребенок. Их дочь Ева родилась летом 2017 года. Напомним, что Владимир Яглыч внесен в базу Миротворец за "сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию оккупированного Россией Крыма".