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Ольга Сумская второй раз стала бабушкой

Ольга Сумская второй раз стала бабушкой
19:30 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пол ребенка пока не раскрывается. Малыш появился на свет 21 апреля.

Актриса Ольга Сумская похвасталась, что стала бабушкой во второй раз. Дочь Сумской родила 21 апреля.

29-летняя Антонина Паперная, дочь актрисы, родила второго ребенка. Об этом Ольга Сумская сообщила в своем Instagram-аккаунте.

"Поздравляю, мои родные! Теперь я дважды бабушка! Это счастье! Люблю вас!", — написала Сумская.

Она опубликовала серию фото, на которых запечатлены ее дочь и ее супруг, российский актер Владимир Яглыч.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_Rz1fspQUE/

Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" впервые показала семимесячную дочь

Муж Тони, Владимир Яглыч, опубликовал в соцсети кадр из мультипликационного фильма Король лев.

У Паперной и Яглыча уже есть ребенок. Их дочь Ева родилась летом 2017 года. Напомним, что Владимир Яглыч внесен в базу Миротворец за "сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию оккупированного Россией Крыма".

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Дети, Знаменитости, Бабушка, Малыши, Ольга Сумская, Сумская стала второй раз бабушкой.
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