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Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" впервые показала семимесячную дочь

Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" впервые показала семимесячную дочь
16:03 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Теперь супруги решили, что уже пришло время познакомить поклонников с их Софией.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и бизнесмен Игорь Кучеренко на протяжении семи месяцев не показывали публике лицо своей дочери.

Фото девочки появилось в Instagram звездной мамочки. Снимок сделан крупным планом, что дает возможность фанам хорошо рассмотреть лицо малышки.

"Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды?!", - шутливо написала Санта, намекнув, что девочка явно пошла не в нее.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_IVx34jmGY/

Поклонники согласились с певицей, что девочка очень похожа на папу.

"Санточка, я в восторге от вас, но малышка - папина дочка. Как же светлые гены победили Ваши смуглые?", "Лапочка! P.s Вам ее не подменили?", "Она точно Ваша?", - пишут комментаторы.

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Напомним, что Санта Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко в 2015 году. До этого певица была гражданской женой украинского шоумена Андрея Джеджулы. Отношения пары продлились четыре года. В 2008 году у них родился сын Даниэль.

14 сентября 2019 года Санта родила второго ребенка - дочь Софию. Роды проходили в одной из клиник Монако.

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Дети, Санта Димопулос, Знаменитости, Певица, Малыши.
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