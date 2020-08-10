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Яркие семейные кадры: Гвинет Пэлтроу поделилась снимком с мамой и дочкой

Яркие семейные кадры: Гвинет Пэлтроу поделилась снимком с мамой и дочкой
16:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась милыми снимками со своей мамой и дочерью.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимок с семейной фотосессии. На милом фото, Гвинет запечатлена со своей 77-летней мамой, актрисой Блайт Даннер и 16-летней дочерью Эппл.

Яркий снимок был сделан в рамках рекламной кампании дебютной коллекции платьев бренда G. Label, все новинки из которой можно посмотреть на сайте актрисы Goop.

 
 
 
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Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Также на официальной Instagram-странице Goop опубликовано еще одно фото Гвинет и ее мамы.

 
 
 
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The debut G. Label Dress Collection—a seasonal edit of sweet spots and sorbet hues—is truly one for the ages. Link in bio to shop the new #GLabel Dress Collection.

Публикация от goop (@goop)

Гвинет Пэлтроу дает сыну-подростку собирать пазлы с женской грудью

Знаменитости предстали в ярких летних нарядах от G. Label Dress Collection. Пэлтроу примерила темно-синие топ и юбку в белый горох, ее мама нарядилась в ярко-розовое платье, а дочь актрисы надела белый сарафан в мелкий горох.

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Все по теме:

Фотосессия, Актриса, Гвинет Пелтроу, Снимки.

Автор:

Телеграф
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