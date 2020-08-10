Яркие семейные кадры: Гвинет Пэлтроу поделилась снимком с мамой и дочкой

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась милыми снимками со своей мамой и дочерью.

Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимок с семейной фотосессии. На милом фото, Гвинет запечатлена со своей 77-летней мамой, актрисой Блайт Даннер и 16-летней дочерью Эппл.

Яркий снимок был сделан в рамках рекламной кампании дебютной коллекции платьев бренда G. Label, все новинки из которой можно посмотреть на сайте актрисы Goop.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 9 Авг 2020 в 8:43 PDT

Также на официальной Instagram-странице Goop опубликовано еще одно фото Гвинет и ее мамы.

Знаменитости предстали в ярких летних нарядах от G. Label Dress Collection. Пэлтроу примерила темно-синие топ и юбку в белый горох, ее мама нарядилась в ярко-розовое платье, а дочь актрисы надела белый сарафан в мелкий горох.