Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце и рассказал о своем самочувствии

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился с подписчиками очень важной новостью.
На своей официальной странице в Инстаграм 73-летний актер сообщил, что перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана.
"Благодаря команде клиники в Кливленде у меня есть новый аортальный клапан, который заменил клапан после моей предыдущей операции", - написал актер у себя на странице.
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Также Арнольд Шварценеггер заявил, что чувствует себя "фантастически", и кроме этого он уже успел прогуляться по улицам Кливленда и осмотреть городские статуи.
Как ранее писал "Телеграф", 73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что стал дедушкой. Его дочь Кэтрин и Шварценеггер и Крис Пратт сообщили о поле ребенка.