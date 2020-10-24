Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце и рассказал о своем самочувствии

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился с подписчиками очень важной новостью.

На своей официальной странице в Инстаграм 73-летний актер сообщил, что перенес сложную операцию на сердце по замене аортального клапана.

"Благодаря команде клиники в Кливленде у меня есть новый аортальный клапан, который заменил клапан после моей предыдущей операции", - написал актер у себя на странице.

View this post on Instagram A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Oct 23, 2020 at 1:24pm PDT

Также Арнольд Шварценеггер заявил, что чувствует себя "фантастически", и кроме этого он уже успел прогуляться по улицам Кливленда и осмотреть городские статуи.

Как ранее писал "Телеграф", 73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что стал дедушкой. Его дочь Кэтрин и Шварценеггер и Крис Пратт сообщили о поле ребенка.