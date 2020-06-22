"Абсолютные идиоты": Арнольд Шварценеггер раскритиковал людей, не желающих носить маски

Арнольд Шварценеггер назвал "абсолютными идиотами" тех, кто не считает нужным носить защитные маски. По словам экс-губернатора Калифорнии, "это вовсе не вопрос политики".

Как утверждает звезда фильма "Терминатор", опасность заразиться коронавирусом все еще очень высока, чтобы пренебрегать рекомендациями врачей. Использование медицинских масок - "на 100 процентов правильный шаг", ведь это действительно эффективное средство в борьбе с распространением пандемии. Кроме того, в необходимости использования средств защиты органов дыхания "наука единодушна".

Защитные маски способны замедлить распространение вирусной инфекции, а также сохранить жизнь тем, кто находится в группе риска. Именно поэтому сторонников теории заговора Арнольд Шварценеггер в очередной раз убеждает, что озвученные медработниками рекомендации - "это вовсе не вопрос политики".

Тех же, кто все равно не считает нужным появляться в людных местах в маске, экс-губернатор Калифорнии считает просто "абсолютными идиотами".

Свою позицию Арнольд Шварценеггер подкрепляет регулярными постами в Instagram. В них актер не только пишет о необходимости носить защитные маски, но и демонстрирует социальную сознательность на собственном примере.

View this post on Instagram A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Apr 29, 2020 at 12:35pm PDT

Кроме того, мистер Олимпия участвует в работе благотворительных фондов, которые за вырученные от продажи медицинских защитных средств деньги покупают еду для школьников из малоимущих семей.