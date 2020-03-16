Все боятся пандемии: западные знаменитости, которые одевают защитные маски (Фото)

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Число зараженных COVID-19 растет с каждым днем. Коронавирус выявлен на всех континентах, кроме Антарктиды. Естественно, такое быстрое распространение инфекции не может не пугать, в том числе и знаменитостей. Ведь кому, если не им, приходится больше других путешествовать на самолетах и находиться в окружении большого количества людей?

Актриса Кейт Хадсон опубликовала эту фотографию, заявив, что это ее новый туристический облик в 2020 году.