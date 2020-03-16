Все боятся пандемии: западные знаменитости, которые одевают защитные маски (Фото)

Число зараженных COVID-19 растет с каждым днем. Коронавирус выявлен на всех континентах, кроме Антарктиды. Естественно, такое быстрое распространение инфекции не может не пугать, в том числе и знаменитостей. Ведь кому, если не им, приходится больше других путешествовать на самолетах и находиться в окружении большого количества людей?
Актриса Кейт Хадсон опубликовала эту фотографию, заявив, что это ее новый туристический облик в 2020 году.
Самая красивая женщина планеты модель Белла Хадид тоже соблюдает меры предосторожности.
В таком виде Селену Гомес заметили в аэропорту Чикаго. Кажется, эта маска защищает от строительной пыли…
Кортни Кардашьян была замечена в маске в парижском аэропорту.
Сын Кейтлин Дженнер, Броуди Дженнер, недавно посетил свадьбу друзей на Бали. Всю дорогу парень провел в маске.
Суперженщина Галь Гадот решила использовать частный самолет для полетов, за что подверглась жесткой критике. Дело в том, что раньше актриса говорила, что никогда не пересядет на этот вид транспорта из-за его вреда для окружающей среды.
Гвинет Пэлтроу опубликовала это фото, добавив, что чувствует себя параноиком, не пожимает никому руки и даже спит в маске. Не удивительно, ведь она сыграла роль "пациента-ноль" в фильме про эпидемию "Заражение".
А Ким Кардашьян в отличие от нее пользуется специальными защитными перчатками. Ну и без маски, конечно же, никуда.
Жена американского комика Стива Харви и их селфи во время путешествия в первом классе. Даже здесь нужны маски и антисептик.
Модель Наоми Кэмпбелл проводит целый "ритуал чистоты", когда поднимается на борт. Знаменитость обрабатывает все, к чему может прикоснуться во время полета, антибактериальными салфетками, в том числе кресло, откидной столик, экран телевизора и даже ремень безопасности!