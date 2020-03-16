Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Криклий обещает продолжить эвакуацию украинцев из "зараженных" стран
Криклий обещает продолжить эвакуацию украинцев из "зараженных" стран
Криклий: Международные грузовые перевозки не прекращаются
Криклий: Международные грузовые перевозки не прекращаются
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала
В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала

Все боятся пандемии: западные знаменитости, которые одевают защитные маски (Фото)

Смотрите фото (11)
Все боятся пандемии: западные знаменитости, которые одевают защитные маски (Фото)
02:32 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Кто из звезд уже надел защитные маски, смотрите в нашем материале.

  • 1

    Число зараженных COVID-19 растет с каждым днем. Коронавирус выявлен на всех континентах, кроме Антарктиды. Естественно, такое быстрое распространение инфекции не может не пугать, в том числе и знаменитостей. Ведь кому, если не им, приходится больше других путешествовать на самолетах и находиться в окружении большого количества людей?

    Актриса Кейт Хадсон опубликовала эту фотографию, заявив, что это ее новый туристический облик в 2020 году.

  • 2

    Самая красивая женщина планеты модель Белла Хадид тоже соблюдает меры предосторожности.

  • 3

    В таком виде Селену Гомес заметили в аэропорту Чикаго. Кажется, эта маска защищает от строительной пыли…

  • 4

    Кортни Кардашьян была замечена в маске в парижском аэропорту.

  • 5

    Сын Кейтлин Дженнер, Броуди Дженнер, недавно посетил свадьбу друзей на Бали. Всю дорогу парень провел в маске.

  • 6

    Суперженщина Галь Гадот решила использовать частный самолет для полетов, за что подверглась жесткой критике. Дело в том, что раньше актриса говорила, что никогда не пересядет на этот вид транспорта из-за его вреда для окружающей среды.

  • 7

    Гвинет Пэлтроу опубликовала это фото, добавив, что чувствует себя параноиком, не пожимает никому руки и даже спит в маске. Не удивительно, ведь она сыграла роль "пациента-ноль" в фильме про эпидемию "Заражение".

  • 8

    А Ким Кардашьян в отличие от нее пользуется специальными защитными перчатками. Ну и без маски, конечно же, никуда.

  • 9

    Жена американского комика Стива Харви и их селфи во время путешествия в первом классе. Даже здесь нужны маски и антисептик.

  • 10

    Модель Наоми Кэмпбелл проводит целый "ритуал чистоты", когда поднимается на борт. Знаменитость обрабатывает все, к чему может прикоснуться во время полета, антибактериальными салфетками, в том числе кресло, откидной столик, экран телевизора и даже ремень безопасности!

"Не время для шуток": Наоми Кэмпбелл ответила хейтерам по поводу ее защитного костюма (Фото, Видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Знаменитости, Маски, Профилактика, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала
02 Украинцы "застряли" на границе с Польшей
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Коронавирус подозревают у женщины на Тернопольщине
05 Главные события недели: первая смерть от коронавируса в Украине и введение карантина, обвал нефтяного рынка, Марш патриотов и другое
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Эстонии более 170 человек заразились коронавирусом
В Эстонии более 170 человек заразились коронавирусом
В Украину доставят 10 млн медицинских масок
В Украину доставят 10 млн медицинских масок
Ляшко: Карантин в Украине может быть продлен
Ляшко: Карантин в Украине может быть продлен
&quot;Карантинус&quot;: жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист для тех, кто находится на карантине
"Карантинус": жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь