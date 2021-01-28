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Привившийся от коронавируса Билл Гейтс представил план борьбы с новой эпидемией

Привившийся от коронавируса Билл Гейтс представил план борьбы с новой эпидемией
01:18 Сегодня Телеграф

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс представил план борьбы с новой эпидемией коронавируса.

Об этом сообщили seattletimes.com.

В ежегодном письме Фонда Билла и Мелинды Гейтс соучредитель Microsoft призвал вложить миллиарды долларов в разработку глобальной системы оповещения о появляющихся микробах и нарастить потенциал для быстрого реагирования. 

По его словам, хотя стоимость может показаться высокой, миллиарды, потраченные на инфраструктуру и технологии, представляют собой огромную экономию по сравнению с предполагаемыми глобальными потерями в размере 28 триллионов долларов от COVID-19 и связанных с ним экономических последствий.

Гейтс уже давно бьет тревогу по поводу опасностей пандемии, в том числе в своем выступлении на TED 2015 года , которое просмотрели более 39 миллионов раз. Хотя, возможно, было легко игнорировать эти предупреждения, когда последняя крупная вспышка болезни произошла столетие назад, сейчас это невозможно, говорит он. 

"Никого не нужно убеждать, что инфекционное заболевание может убить миллионы людей или остановить мировую экономику".

По его словам, богатым странам теперь необходимо вдвое сократить расходы на исследования и разработки. Это включает в себя работу над тестовыми платформами "мега-диагностики", которые, по прогнозам Гейтса, могут позволить проводить скрининг более 100 миллионов человек каждую неделю.

Такое крупномасштабное тестирование станет основой глобальной системы оповещения, которую он представляет, когда сельский медработник в Замбии или Бангладеш, заметивший необычное заболевание, мог бы отправлять образцы для экспресс-тестирования и генетического секвенирования. 

Он также выступает за создание глобального корпуса из 3000 человек, оказывающих первую помощь с инфекционными заболеваниями, которые будут действовать как пожарные, когда в любой точке мира вспыхнут новые вспышки, и не дать им создать искры, ведущие к безудержному распространению. 

Регулярные симуляции, похожие на военные игры - Гейтс называет их "играми с микробами" - будут иметь жизненно важное значение, поэтому системы здравоохранения и правительства смогут ускориться без особых предупреждений. 

Фонд Гейтса уже инвестировал 1,75 миллиарда долларов в борьбу с COVID-19 и направил большую часть своего персонала на проекты, связанные с пандемией. Финансирование помогло поддержать исследования вакцин и перспективных методов лечения, называемых моноклональными антителами. Большая часть денег предназначена для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны не проиграли, поскольку богатые страны скупают поставки вакцин и лекарств.

Билл Гейтс отметил, что хотя реакция на COVID-19 была слабой, основные успехи были достигнуты благодаря предыдущим инвестициям.

Фонд Гейтса, также рассчитывает на более широкое участие в глобальном масштабе со стороны президента США Джо Байдена, объявившего, что страна вновь присоединится к Всемирной организации здравоохранения и внесет свой вклад в фонд COVAX - международный фонд. Будет покупать вакцины для стран с низким уровнем доходов. В письме отмечается, что последний пакет помощи от COVID-19 включает 4 миллиарда долларов для, альянса, который поставляет вакцины беднейшим людям в мире. 

"Вирусы, подобные COVID-19, напоминают нам, что, несмотря на все наши различия, каждый человек в мире биологически связан микроскопической сетью микробов и частиц", - говорится в письме Билла Гейтса. 

Стоит напомнить, что ранее, 22 января миллиардер из США и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Билл Гейтс.
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