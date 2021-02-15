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Понедельник, 15.02.2021
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Дочь Билла Гейтса привилась от коронавируса и остроумно высказалась о "чипе" отца

Дочь Билла Гейтса привилась от коронавируса и остроумно высказалась о "чипе" отца
01:41 Сегодня Телеграф

Дочь Билла Гейтса Дженнифер привилась от коронавируса. Кроме того, девушка потроллила так называемых ковид-дисидентов, которые не верят в прививки, а также сторонников разнообразных теорий заговоров, которые, например, считают, что вместе с вакциной в организм якобы вводится чип, который будет контролировать человека. 

Об этом Дженнифер написала в своем Instagram-аккаунте, поделившись фотографией из клиники.

"С момента появления SarsCOV2 прошло больше года, и теперь у нас есть больше решений, включая вакцинацию, для защиты людей от болезни. Мне посчастливилось получить свою дозу мРНК, чтобы организм вырабатывал иммунитет к этому вирусу… К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг… Если бы только мРНК обладала такой силой!", – написала девушка.

При этом Дженнифер отметила, что "все еще будет носить свою маску (или даже две!)". 

"Я призываю всех читать больше и тщательно обдумывать информацию про вакцинацию, когда вам будет предоставлена такая возможность (сделать прививку – Ред.). Чем больше людей будет вакцинировано, тем безопаснее будет наше сообщество для всех", - отметила дочь Гейтса, которая учиться на медика и сейчас проходит практику.

 
 
 
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Стоит напомнить, что ранее основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс представил план борьбы с новой эпидемией коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Билл Гейтс, Дженифер Гейтс.
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