Свадьбы не будет: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись

Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес расстались после четырех лет отношения и через 2 года после помолвки.

Об этом сообщает издание PEOPLE.

"Это было очевидно долгое время. Это не банальный разрыв. Им потребовалось время обдумать все это, действительно разорвать эти отношения", - говорит источник PEOPLE.

Пока знаменитости никак не прокомментировали данную ситуацию. Интересно, что всего неделю назад Дженнифер разместила совместный снимок с Алексом, на котором они трогательно обнимаются и целуются.

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Причиной расставания может быть измена Алекса. В феврале СМИ писали о его возможных отношениях с 30-летней звездой реалити-шоу Мэдисон Лекрой.

Напомним, что певица и бывший спортсмен познакомились еще 14 лет назад, когда Дженнифер была замужем за певцом Марком Энтони. Долгое время они не общались, но случайно встретились зимой 2017 года и больше не разлучались. Для знаменитости это должен был быть уже четвертый брак. В мае прошлого года из-за пандемии звезды отложили свадьбу.

51-летняя Джей Ло и 45-летний Алекс объявили о помолвке в марте 2019 года. Родригес сделал предложение во время их совместного отдыха на Багамах.