В "дырявом" платье: 51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила пикантными кадрами (фото, видео)

Американская знаменитость Дженнифер Лопес, которая недавно продемонстрировала ультракороткую стрижку, снялась в очередной стильной фотосессии.

Снимками певица поделилась на официальной странице в Инстаграме, а поводом для съемок стала реклама новых сандалий собственной весенней коллекции. Фотографии получились очень воздушными, ведь позировала Джей Ло на зеркальной сцене с отражением неба, в платье с вырезанными ромбиками.

Фотограф - Джон Бербидж.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Ранее Дженнифер Лопес выступила на инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января этого года.