В "дырявом" платье: 51-летняя Дженнифер Лопес взбудоражила пикантными кадрами (фото, видео)

Американская знаменитость Дженнифер Лопес, которая недавно продемонстрировала ультракороткую стрижку, снялась в очередной стильной фотосессии.
Снимками певица поделилась на официальной странице в Инстаграме, а поводом для съемок стала реклама новых сандалий собственной весенней коллекции. Фотографии получились очень воздушными, ведь позировала Джей Ло на зеркальной сцене с отражением неба, в платье с вырезанными ромбиками.
Фотограф - Джон Бербидж.
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Ранее Дженнифер Лопес выступила на инаугурации президента США Джо Байдена, которая прошла 20 января этого года.