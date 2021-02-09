С ультракороткой стрижкой: горячая Джей Ло украсила обложку женского журнала (фото)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая в свои 51 выглядит в бикини лучше некоторых молодых девушек, стала звездой мартовского номера американского женского журнала Allure.
Фото обложек и других снимков появились на официальных аккаунтах знаменитости и самого издания в Инстаграме.
На снимках Лопес запечатлена с короткой стрижкой вместо привычных длинных локонов.
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Добавим, что ежемесячный журнал Allure был основан в 1991 году. Каждый год издание проводит конкурс лучших косметических средств по уходу за кожей лица и тела. Дженнифер владеет собственным косметическим брендом JLo Beauty, который активно продвигает в соцсетях.
Ранее "Телеграф" сообщал, что американская певица Дженнифер Лопес выступила на инаугурации президента США Джо Байдена.