В возрасте 76 лет умерла одна из основательниц самой успешной женской группы The Supremes

Американская певица Мэри Уилсон, наиболее известна как участница оригинального состава женской группы Supreme, умерла в возрасте 76 лет.
Как пишет CNN, звезда внезапно скончалась вечером 8 февраля у себя дома в Хендерсоне, штат Невада. У нее остались дочь, сын, несколько внуков, сестра и брат.
По словам давнего друга певицы и публициста Джея Шварца, Уилсон была "законодателем моды, которая сломала социальные, расовые и гендерные барьеры".
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Мэри Уилсон начала свою карьеру в Детройте в 1959 году как певица в группе, которая тогда называлась The Primettes - вместе с Дайаной Росс и Флоренс Баллард (умерла в возрасте 32 лет в 1976 году от остановки сердца). Позже они переименовались как The Supremes, ставшей самой успешной группой 1960-х годов, выпустив 12 хитовых синглов, включая Where Did Our Love Go, Baby Love и Stop! In the name of Love.
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Напомним, что 8 февраля 2021 года также ушел из жизни французский режиссер Жан-Клод Каррьер.