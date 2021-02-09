Стало известно о смерти лауреата премии "Оскар", снявшего "Вспоминая моих печальных шлюх" и "Ван Гога"

Во Франции в понедельник, 8 февраля, ушел из жизни известный французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на слова его дочери Киары Каррьер.

Писатель, не страдавший каким-либо конкретным заболеванием, умер во сне в своем доме в Париже. "Вскоре ему будет отдана "дань уважения" в Париже, и он будет похоронен в его родной деревне, в Коломбьер-Сюр-Орб в Эро (департамент на юге Франции - ред.)", - сказала Киара.

За свою долгую творческую жизнь, Каррьер написал около 60-ти сценариев, а также около 80-ти книг (рассказы, эссе, словари, посвященные Индии и Мексике, переводы, художественные произведения, сценарии, интервью).

Он также был актером (около 30 ролей в кино) и драматургом. Его пьесы ставили известные театральные постановщики Жан-Луи Барро, Питер Брук.

Как сценарист, Жан-Клод Каррьер известен выпусками около 140 кинолент, среди них "Дневник горничной" (1964), "Борсалино" (1970), "Возвращение Казановы" (1992), "Призраки Гойи" (2006), "Вспоминая моих печальных шлюх" (2011), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018) с американским актером тетра и кино Уильямом Дефо в главной роли. Как режиссер он снял картины "Разрыв" и «Маникюрные ножницы", а также короткометражный фильм "Счастливая годовщина", который принес ему статуетку "Оскар".

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