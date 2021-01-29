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На 97 году жизни умерла голливудская актриса Сисели Тайсон

На 97 году жизни умерла голливудская актриса Сисели Тайсон
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На 97 году жизни скончалась первая афроамериканская актриса, которая получила статуэтку "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе - Сисели Тайсон.

О смерти Тайсон сообщила ее семья через ее менеджера Ларри Томпсона, не раскрыв причину смерти актрисы, пишет Associated Press.

"С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила об ее уходе сегодня днем . На этот раз, пожалуйста, позвольте семье уединиться (28 января ред.)", - говорится в заявлении, распространенном через Томпсона.

Умер Ларри Кинг

Бывшая модель начала свою карьеру на экране с эпизодических ролей, но приобрела известность в начале 1970-х годов, когда чернокожие женщины начали получать главные роли.

 
 
 
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Сисели Тайсон сыграла Кошку Тилетту в музыкальной сказке "Синяя птица" (1976), Сипси Пиви в "Жареных зеленых помидорах" (1991), а также снялась более чем в 150 фильмах и сериалах.

сказка синяя птица фильм

Кадр из фильма "Синяя птица"

В 1972 году Тайсон была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Саундер", но премия в итоге в том году досталась Лайзе Миннелли.

В 2018 году актрисе вручили почетную статуэтку Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографе на ежегодной премии Governors Awards. "Я происхожу из низкого статуса. Я выросла в районе, который в то время назывался трущобами, - сказала тогда Тайсон. "Я до сих пор не могу представить, что встречалась с президентами, королями, королевами. Как я сюда попала? Я восхищаюсь этим".

 
 
 
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Отмечается, что на этой неделе были опубликованы мемуары Тайсон Just As I Am.

Напомним, что от осложнений после коронавируса умер российский актер Василий Лановой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 263

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Смерти, Альманах 2021, Сисели Тайсон.
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