Умер Ларри Кинг

Известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.
Печальная новость появилась на официальной странице знаменитости в Twitter.
— Larry King (@kingsthings) January 23, 2021
Кинга не стало утром в субботу, 23 января, в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В начале января телеведущий был госпитализирован с коронавирусом.
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За свою карьеру он провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями.
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Был женат восемь раз. Со своей седьмой супругой, 59-летней актрисой Шоун Кинг, развелся в августе 2019 года. В том же году телеведущий перенес инфаркт.
Имел четверых детей от трех жен.
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В августе прошлого года сообщил, что за две недели похоронил 65-летнего сына Энди Кинг и 52-летнюю дочь Чайю, которая боролась с раком легких.