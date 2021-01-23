Умер Ларри Кинг

Известный американский телеведущий ток-шоу Larry King Live Ларри Кинг умер на 88 году жизни.

Печальная новость появилась на официальной странице знаменитости в Twitter.

Кинга не стало утром в субботу, 23 января, в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. В начале января телеведущий был госпитализирован с коронавирусом.

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За свою карьеру он провел более пятидесяти тысяч интервью с политиками, спортсменами, артистами и прочими знаменитостями.

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Был женат восемь раз. Со своей седьмой супругой, 59-летней актрисой Шоун Кинг, развелся в августе 2019 года. В том же году телеведущий перенес инфаркт.

Имел четверых детей от трех жен.

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В августе прошлого года сообщил, что за две недели похоронил 65-летнего сына Энди Кинг и 52-летнюю дочь Чайю, которая боролась с раком легких.