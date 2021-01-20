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Леди Гага и Дженнифер Лопес выступили на инаугурации Байдена: видео, реакция сети

Леди Гага и Дженнифер Лопес выступили на инаугурации Байдена: видео, реакция сети
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

20 января состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.  

Американская певица Леди Гага активно поддерживала Байдена всю его предвыборную кампанию, поэтому неудивительно, что именно ей выпала честь исполнять гимн США на инаугурации президента.  

Для выступления на инаугурации артистка выбрала шикарный образ: платье, состоявшее из черного боди, красной пышной юбки и аппликации на груди в форме золотистого голубя. Ее исполнение гимна и поразило всех присутствующих, что доказывают позитивные комментарии. 

После исполнения гимна США и принятия присяги Джо Байденом выступила еще одна звезда - Джей Ло. Артистка исполнила песни “This Land Is Your Land” и “America the Beautiful” с коротким отрывком из своего хита “Let's Get Loud”. 

Для выступления она выбрала total-white образ: шелковые брюки-клеш, блузку с кружевами-жабо и белое пальто и с множеством драгоценных украшений.  

Сеть взорвалась позитивными отзывами о выступлениях певиц. Зрители были поражены их пением. Посты с новостями об инаугурации засыпаны комплиментами в адрес Леди Гаги и Дженнифер Лопес.

“Это было самое красивое исполнение государственного гимна, которое я когда-либо слышал”, “Прекрасный голос”, “Ее пение потрясающее”, “Гага - настоящий шедевр”, “Они украсили этот день”, “Прекрасное выступление”, “Отличное выступление! Красиво сделано! Спасибо, JLo!” - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Джо Байден выступил с первым обращением в новом статусе.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Леди Гага, Инаугурация, Выступление, Джо Байден, Дженнифер Лопес.
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