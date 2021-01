Леди Гага и Дженнифер Лопес выступили на инаугурации Байдена: видео, реакция сети

20 января состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.

После исполнения гимна США и принятия присяги Джо Байденом выступила еще одна звезда - Джей Ло. Артистка исполнила песни “This Land Is Your Land” и “America the Beautiful” с коротким отрывком из своего хита “Let's Get Loud”.

Let's get loud... for our next president and vice president of the United States!

Thank you @JLo for coming and being a part of this historic moment! #InaugurationDay pic.twitter.com/nNNtqk7pRC

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 20, 2021