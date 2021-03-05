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Плюс одна холостячка: певица Адель официально развелась спустя 2 года после разрыва с мужем

Плюс одна холостячка: певица Адель официально развелась спустя 2 года после разрыва с мужем
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярная британская певица Адель официально холостячка. Спустя два года после расставания артистка и ее уже бывший муж Саймон Конецкий наконец-то развелись.

Об этом сообщает издание US Weekly ссылаясь на людей, близких к окружению певицы.

4 марта 32-летняя Адель и 46-летний британский банкир, основатель компании по изготовлению этической воды "Life Water" подписали все бракоразводные документы. Пара поровну поделила совместно нажитое имущество:140 миллионов фунтов стерлингов, недвижимость стоимостью 34,7 миллиона фунтов стерлингов, и договорились об опеке над 8-летним сыном Анджело Эдкинсом.

Певица Адель начала новые отношения (Фото)

Адель и Саймон Конецкий стали родителями в 2012 году, а поженились спустя 4 года, в 2016 году. Однако совместная жизнь у них не сложилась. В конце 2019 года стало известно, что Адель готовит документы на развод, и только в марте 2021 года они наконец закончили бракоразводный процесс.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Адель, Развод, Певица.
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