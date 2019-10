Певица Адель начала новые отношения (Фото)

Весной этого года Адель рассталась со своим мужем, с которым они были вместе 7 лет. Теперь СМИ сообщают, что певица начала отношения с рэпером Скепта, который, кстати, является земляком Адель и тоже родился в городе Тоттенем.

Пару недель назад их видели вместе в Лондоне на праздновании дня рождения рэпера. Источник сообщает, что друзья надеются и даже предсказывают, что Адель и Скепта могут стать отличной парой. По его словам, звезды довольно много поддерживали друг друга после расставаний.

"У них тесная связь, ее даже можно назвать какой-то особенной." - считает инсайдер. Он утверждает, что Адель и Скепта проводят все больше времени вместе.

"Они оба не любят распространяться о своей личной жизни, оба преданы в первую очередь своим детям." - добавил источник.

Стоит отметить, что между рэпером и певицей теплые отношения уже очень давно. Еще в 2016 году Скепта в одном из интервью рассказал о том, что Адель постоянно поддерживает с ним общение. Также звезды довольно мило обменивались любезностями в социальных сетях. Например, Адель опубликовала в Twitter фотографию Скепты с подписью "Парень из Тоттенема". Он ретвитнул этот снимок и написал "Люблю тебя".

Even Nostradamus wouldn't predict Skepta dating Adele. Good luck to both, as a fan. pic.twitter.com/q3robWTbrv

— Chibuzo 'KingAbsolute' Anthony (@KingAbsoIute) 1 октября 2019 г.