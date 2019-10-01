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Певица Адель начала новые отношения (Фото)

Певица Адель начала новые отношения (Фото)
12:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:После развода с Саймоном Конекки, Адель начала отношения с рэпером Скепта.

Весной этого года Адель рассталась со своим мужем, с которым они были вместе 7 лет. Теперь СМИ сообщают, что певица начала отношения с рэпером Скепта, который, кстати, является земляком Адель и тоже родился в городе Тоттенем.

Пару недель назад их видели вместе в Лондоне на праздновании дня рождения рэпера. Источник сообщает, что друзья надеются и даже предсказывают, что Адель и Скепта могут стать отличной парой. По его словам, звезды довольно много поддерживали друг друга после расставаний.

"У них тесная связь, ее даже можно назвать какой-то особенной." - считает инсайдер. Он утверждает, что Адель и Скепта проводят все больше времени вместе.

"Они оба не любят распространяться о своей личной жизни, оба преданы в первую очередь своим детям." - добавил источник.

Стоит отметить, что между рэпером и певицей теплые отношения уже очень давно. Еще в 2016 году Скепта в одном из интервью рассказал о том, что Адель постоянно поддерживает с ним общение. Также звезды довольно мило обменивались любезностями в социальных сетях. Например, Адель опубликовала в Twitter фотографию Скепты с подписью "Парень из Тоттенема". Он ретвитнул этот снимок и написал "Люблю тебя".

"Даже Нострадамус не смог бы предсказать отношения Адель и Скепты. Удачи им обоим"

Певица Адель разводится с мужем спустя 3 года брака

Напомним, что у Адель от Саймона Конекки есть сын Анджело, а Скепта стал отцом в ноябре прошлого года. В 2018 году были сообщения о том, что рэпер встречается с моделью Наоми Кэмпбелл. Однако никаких официальных подтверждений о том, является ли Наоми матерью ребенка, никто из звезд не давал.

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Все по теме:

Адель, Отношения, Модель, Рэпер, Наоми Кэмпбелл, Певица, Саймон Конекки, Skepta, Отличная пара.
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