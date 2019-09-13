Певица Адель разводится с мужем спустя 3 года брака

Новости шоу бизнеса:Популярная британская певица Адель подала на развод со своим мужем Саймоном Конекки.

Саймон Конекки - британский банкир и основатель компании по изготовлению этической воды "Life Water". Пара находилась в отношениях с 2011 года.

Семь лет назад Адель подарила Конекки сына - Анджело. И через пять лет, а именно в 2016 году, пара вступила в законный брак. Супруги провели тайную церемонию, а открыто о свадьбе певица рассказала спустя год, в 2017 году во время речи на церемонии "Грэмми", где также присутствовал супруг.

О расставании пара объявила еще в апреле. Согласно юридическим документам, поданным в суд, пара просит конфиденциальности и никаких комментариев предоставлять не будет. Документы о разводе пара подала в Лос-Анджелесе.

Представитель супругов сообщил, что они " взяли на себя обязательство воспитывать сына вместе".

Согласно данным СМИ, Адель продолжает жить в Лос-Анджелесе, и она счастлива.

Также, инсайдеры сообщают, что певица с сыном отлично справляются. Саймон продолжает участвовать в жизни ребенка, проводя с ним время. Адель нравиться держать свою жизнь в тайне.