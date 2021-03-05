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Клевета и причинение эмоционального стресса: брат Мэрайи Кэри судится с сестрой из-за мемуаров

Клевета и причинение эмоционального стресса: брат Мэрайи Кэри судится с сестрой из-за мемуаров
09:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram Mariah Carey

Американская исполнительница Мэрайи Кэри, которая выпустила совместный клип с Арианой Гранде и Дженнифер Хадсон, попала в неприятную ситуацию со своими родственниками.

Как сообщает издание The Guardian, брат Мэрайи, Морган Кэри, подал против нее иск в Верховный суд Нью-Йорка за "клевету и умышленное причинение эмоционального стресса", вытекающие из ее недавно вышедших мемуаров под названием The Meaning of Mariah Carey ("Значение Мэрайи Кэри").

Морган требует выплаты компенсации за принесенный ущерб его репутации, личным и деловым отношениям, а многие отрывки в мемуарах называет "ложными и дискредитирующими".

На фото - Мерайя и Морган Кэри

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Например, в книге Мэрайя описывает жестокую драку между Морганом и их отцом: "Я была свидетелем того, что член моей семьи мог жестоко умереть у меня на глазах". Морган говорит, что "этого штампованного и расового изображения двух черных мужчин, вовлеченных в физическую борьбу, никогда не было". Он обвиняет Мэрайю в попытке "разыграть карту жертвы и выслужиться перед движением Black Lives Matter" (общественное движение, выступающее против расизма - ред.). Мэрайя также утверждает, что Морган подвергал их матери физическому насилию, что, по его словам, является "дискредитирующей ложью".

Отмечается, что Морган - второй член семьи Кэри, который подал на нее в суд из-за книги, вслед за сестрой Мэрайи Элисон, которая описала ее как содержащую "жестокие и возмутительные обвинения" в ее адрес.

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Мэрайя Кэри пока не прокомментировала ни один из исков.

Помимо критики членов ее семьи, ее первый муж Томми Моттола описывается в книге как чересчур строгий. Мэрайя сравнивает их семейный дом с тюрьмой строгого режима. В своих мемуарах 2013 года Моттола написал: "Если мне казалось, что я все контролирую, позвольте мне еще раз извиниться. Был ли я навязчивым? Да. Но это также было одной из причин ее успеха".

На фото - Мэрайя Кэри и Томми Моттола. Источник: elle.ru

Мэрайя Кэри рассказала о неудачном первом браке

Мэрайя Кэри в 1990 году выпустила дебютный альбом Mariah Carey, который девять раз получил платиновый статус и включал в себя четыре хит-сингла, занявших первое место в американском чарте Billboard Hot 100.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" сообщал, что глава охранного агентства обвинил Мэрайю Кери в сексуальных домогательствах и оскорблениях.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Суд, Литература, Мэрайя Кэри, Мемуары, Морган Кэри.
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