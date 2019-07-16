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Мэрайя Кэри рассказала о неудачном первом браке

Мэрайя Кэри рассказала о неудачном первом браке
15:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мэрайя Кэри впервые вышла замуж, когда ей было всего 23 года.

Ее избранником стал 43-летний знаменитый продюсер и глава компании Sony Music Томми Мотолла. Казалось бы, этот союз для восходящей звезды должен был сложиться весьма удачно. Но по воспоминаниям Кэри, тот период оказался одним из худших в ее жизни.

"Я была практически полностью лишена свободы. Как будто бы сидела в тюрьме", ― призналась певица в интервью журналу Cosmopolitan. Брак Кэри и Мотоллы просуществовал с 1993 по 1997 год, артистка подала на развод, потому что не смогла больше терпеть тотальный контроль.

Интересно, что сам продюсер также не остался в восторге от прожитых с Мэрайей лет. В своих мемуарах он назвал союз с певицей "неправильным и неуместным". Он извинился за то, что его добрые намерения причинили боль и неудобства экс-супруге.

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Также в интервью Кэри призналась, что в ее жизни было всего пять мужчин. "Можно сказать, что по сравнению с другими я ханжа в этом вопросе", ― добавила артистка.

Напомним, что Мэрайя Кэри дважды связывала себя узами брака, от музыканта Ника Кэннона, отношения с которым продлились 8 лет, певица родила близнецов ― сына и дочь. После развода она успела повстречаться с миллиардером Джеймсом Пакером и танцором Брайаном Танакой.

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Брак, Свадьба, Замужество, Мэрайя Кэри, Знаменитости.
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