Позже выйду на связь: Эд Ширан намекнул на выход нового альбома

17 февраля британский певец Эд Ширан отметил свой 30 день рождение. На своей странице в Инстаграме артист опубликовал “праздничный пост”, на котором показал свой именинный торт с пиратом.

Также, Эд показал своим фанам, как выглядел в детстве. Рядом с праздничным тортом лежал снимок из детского альбома певца. На фото артисту 3 года и стоит он в костюме пирата.

"Сегодня мне исполнилось 30. Я оделся так же, как и на свое трехлетие, и собираюсь съесть эту бедную гусеницу-пирата" - написал в посте Ширан.

Плюс ко всему, певец сообщил, что позже выйдет на связь с четвертой частью своей серии. Фанаты решили, что это намек на его новый альбом из своей серии с математическими названиями. В 2011-м вышел - Plus (+), в 2014-м - Multiply (x), а в 2017-м — Divide (÷). Поклонники уже предполагают, каким может быть название четвертого альбома - это может быть или Minus или Subtract.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

Напомним, что в 2019 году Эд Ширан сообщил, что берет перерыв в концертной деятельности, чтобы посвятить время своей семье. А в августе 2020 года стало известно, что супруга артиста ждет ребенка.