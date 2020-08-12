СМИ: Эд Ширан впервые станет папой

Супруга британского музыканта Черри Сиборн находится на последних месяцах беременности. Ближе к началу осени пара станет родителями.

Зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщают, что Эд Ширан решил взять творческую паузу именно после того, как узнал о беременности любимой. Эд принял такое решение, ведь хотел больше времени уделять беременной супруге и больше времени проводить с ней.

Первенец должен появиться на свет до конца августа 2020 года. Пара очень счастлива и одновременно очень волнуется перед появлением малыша.

Инсайдеры отмечают, что карантин помог супруге Эда Ширана настолько долго скрывать прекрасное положение даже от близких друзей.

"Эд и Черри до конца месяца станут родителями. Они очень взволнованы, но решили это скрыть. Самоизоляция стала замечательным прикрытием, чтобы никого не видеть длительное время" - сообщается в СМИ.

Также, инсайдер сообщает, что супруги сейчас находятся в своем имении в Соффолке, где готовятся к родам.