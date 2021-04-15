Лучше оставаться друзьями: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес официально расстались

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая ранее продемонстрировала роскошную фигуру в "дырявом" платье, и бейсболист Алекс Родригес расходятся.

Пара сделала официальное совместное заявление в эксклюзивном интервью для Today.

"Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и надеемся, что останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним мы должны сказать еще один комментарий - спасибо всем, кто прислал добрые слова и поддержку", - заявили Дженнифер и Алекс.

В марте этого года в СМИ появилась информация, что Лопес и Родригес разорвали отношения спустя пару лет после помолвки, которая откладывалась 2 раза якобы по причине пандемии. Спустя пару дней знаменитости опровергли данную информацию, заявив, что они действительно испытывают некоторые сложности, но продолжают работать над отношениями, чтобы оставаться вместе.

Однако слухи о разрыве снова распространились в начале этой недели, когда Лопес поделилась серией селфи, на которых отсутствовало ее обручальное кольцо.

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Вспомним самые милые фотографии уже бывшей пары, которые набрали тысячи лайков в соцсети Инстаграм:

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View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

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Напомним, что в марте 2019 года Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес. В 2020 году возлюбленные отложили бракосочетание до лучших времен.