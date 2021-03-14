"Все еще вместе": Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прокомментировали новость о своем разрыве

13 марта в СМИ появилась информация, что американская певица Дженнифер Лопес и спортсмен Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений и через 2 года после помолвки. Причиной разрыва назвали измены Родригеса.

В тот же день, через несколько часов после появления новости, пара прокомментировала эту информацию. Дженнифер и Алекс завили изданию People, что слухи об их разрыве недостоверны и неправдивы.

Да, пара переживает не самый простой период в отношениях, однако они пытаются преодолеть все и остаются вместе. Из-за того, что Лопес работает в Доминиканской Республике, а Родригес в Майами, паре сложно видеться друг с другом, особенно в связи с карантином и COVID-19, однако они продолжают работу над своими отношениями, чтобы остаться вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Rodriguez (@arod)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес знакомы еще с 2006 года, однако их отношения начались только в 2017 году. Они как-то случайно встретились и больше не разлучались. В марте 2019 года 45-летний Алекс Родригес сделал предложение 51-летней Джей Ло во время их совместного отдыха на Багамах. В мае 2020 года из-за пандемии звезды отложили свадьбу.