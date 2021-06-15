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Когда Украина отмечает День отца в 2021 году и что подарить на праздник

Когда Украина отмечает День отца в 2021 году и что подарить на праздник
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В третье воскресенье июня отмечается теплый семейный праздник - День отца. В 2021 году праздник припадает на 20 июня. Стоит отметить, что в Украине этот праздник отмечается на официальном уровне. Он был учрежден только в 2019 году, указом экс-президента Петра Порошенко.

Суть Дня отца – выразить благодарность своим папам за их вклад в наше воспитание. В этот день по всему миру устраиваются различные концерты и фестивали. 

Свое начало праздник берет с 1910 года. Жительница США Сонора Додд предложила проводить подобные чествования, ведь была впечатлена настоящим подвигом своего отца: он сам сумел воспитать шестерых детей после смерти своей жены. Вскоре эта традиция получила широкое распространение во многих странах мира. 

В семьях дети часто поздравляют отцов и дарят им различные подарки. "Телеграф" составил небольшую подборку удачных подарков на День отца. 

Если у Вашего отца есть какое-то хобби, то уже легче выбрать ему подарок: рыболову - удочку, катушку, набор снастей, спортсмену - гантели, абонемент в спортзал, мяч. Если он любитель интеллектуальных игр, то хорошим подарком будут коллекционные шахматы или шашки, интересный дизайн кубика Рубика, кроссворды. 

Также, неплохим, а главное полезным подарком будут средства для ухода за собой или аксессуары, которые необходимы в ежедневной жизни - кошелек, визитница, ключница.

Если у Вашего отца есть автомобиль, то можно подарить что-нибудь полезное для машины: ароматизатор, масло, абонемент на мойку, инструменты.

 

Из более бюджетных подарков: собственноручно связанный свитер или шарф, семейное фото, праздничный торт или мужской букет из вкусностей.

Ранее, "Телеграф" писал, когда отмечается Троицкая Вселенская родительская суббота 2021 и что можно и нельзя делать в этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Подарки, День отца.
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