Когда Украина отмечает День отца в 2021 году и что подарить на праздник

В третье воскресенье июня отмечается теплый семейный праздник - День отца. В 2021 году праздник припадает на 20 июня. Стоит отметить, что в Украине этот праздник отмечается на официальном уровне. Он был учрежден только в 2019 году, указом экс-президента Петра Порошенко.

Суть Дня отца – выразить благодарность своим папам за их вклад в наше воспитание. В этот день по всему миру устраиваются различные концерты и фестивали.

Свое начало праздник берет с 1910 года. Жительница США Сонора Додд предложила проводить подобные чествования, ведь была впечатлена настоящим подвигом своего отца: он сам сумел воспитать шестерых детей после смерти своей жены. Вскоре эта традиция получила широкое распространение во многих странах мира.

В семьях дети часто поздравляют отцов и дарят им различные подарки. "Телеграф" составил небольшую подборку удачных подарков на День отца.

Если у Вашего отца есть какое-то хобби, то уже легче выбрать ему подарок: рыболову - удочку, катушку, набор снастей, спортсмену - гантели, абонемент в спортзал, мяч. Если он любитель интеллектуальных игр, то хорошим подарком будут коллекционные шахматы или шашки, интересный дизайн кубика Рубика, кроссворды.

Также, неплохим, а главное полезным подарком будут средства для ухода за собой или аксессуары, которые необходимы в ежедневной жизни - кошелек, визитница, ключница.

Если у Вашего отца есть автомобиль, то можно подарить что-нибудь полезное для машины: ароматизатор, масло, абонемент на мойку, инструменты.

Из более бюджетных подарков: собственноручно связанный свитер или шарф, семейное фото, праздничный торт или мужской букет из вкусностей.

Ранее, "Телеграф" писал, когда отмечается Троицкая Вселенская родительская суббота 2021 и что можно и нельзя делать в этот день.